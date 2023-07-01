RTE: украинские беженцы в Ирландии шокированы новостью о выселении в течение суток Фото: Артур СЕЛИМОВ

В Ирландии беженцев из Украины напугала новость о срочном выселении из пункта временного размещения в течение суток. Об этом сообщила обозреватель телерадиокомпании RTE Салли-Энн Барретт.

По ее словам, около 40 жителей Украины жили в монастыре в городе Голуэй. Их и попросили о необходимости срочно покинуть здание в течение суток. Такое решение связано с появившимися вопросами к системе пожарной безопасности.

"Конечно, мы были шокированы, потому что думали, что это место стало нашим домом", - отметила одна из беженок.

Между тем, в находящейся неподалеку Швеции, 37-летний беженец из Ирака Салван Момика провёл в центре Стокгольма согласованную с властями акцию сожжения Корана. Правительство страны не только разрешило ему уничтожить священную для всех мусульман книгу, но и обеспечило ему защиту во время всего процесса.