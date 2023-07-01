Священник Исакович-Залеский: Дуда поддерживает Украину, восхваляющую убийц поляков Фото: REUTERS

Польский президент Анджей Дуда обманул семьи граждан страны, которые погибли от рук украинских националистов во время Второй мировой войны. Об этом написал священник Тадеуш Исакович-Залеский в Twitter.

"Обвинение в "беге с вилами" является очередным позорным заявлением Дуды, который пообещал семьям жертв геноцида достойное захоронение и за восемь лет ничего не предпринял для этого. Что касается вил, то это УПА*, которой поклоняются на Украине, насаживавшей на вилы польских детей", - отметил священнослужитель.

Ранее президент Польши заявил, что Варшава проводит миролюбивую политику по вопросу Волынской резни и не намерена "бежать с вилами", чтобы не разжигать ненависть между двумя народами.

В мае украинский посол в Польше Василий Зварич раскритиковал пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясину за требования к Киеву извиниться за Волынскую резню

Напомним, в среду, 28 июня, польский президент Анджей Дуда прибыл с визитом в Киев, сообщает его канцелярия. Глава Польши приехал с намерением обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС.

* Организация запрещена на территории РФ