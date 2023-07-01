Испанский премьер Санчес прибыл в Киев в первый день председательства страны в ЕС Фото: Евгения ГУСЕВА

Испанский премьер-министр Педро Санчес прибыл с визитом в Киев. Об этом он сам написал на своей странице в Twitter.

По словам Санчеса, на Украине у него запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским.

"Я уже в Киеве. Я хотел, чтобы первый акт испанского председательства в Совете ЕС был на Украине вместе с Владимиром Зеленским", — написал Санчес.

Кроме того, испанский премьер отметил, что передаст украинскому правительству и парламенту "всю солидарность стран Европы".

До этого появилась информация о том, что Санчес должен был прибыть в Киев с целью провести первое мероприятие в рамках председательства королевства в Совете ЕС.

Ранее стало известно, что страны Европы, в числе которых Испания, Латвия, Финляндия и Чехия понесли убытки из-за потери российских туристов в результате ограничений. Об этом пишет Euronews.