Власти Киева решили прекратить доступ монахов УПЦ к корпусам Киево-Печерской лавры Фото: REUTERS

Украинский Минкульт обязал монахов УПЦ покинуть корпуса Киево-Печерской лавры до 4 июля 2023 года.

В марте 2023 года министерство расторгло договор аренда с Киево-Печерской лаврой и потребовало от монахов покинуть монастырь. Тогда УПЦ заявила, что расторжение договора невозможно в одностороннем порядке, а суд никакого решения по данному вопросу не принимал.

Наместник монастыря митрополит Павел говорил, что братия будут стоять до конца. Его отправили под домашний арест из-за "обвинения в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России". 30 июня 2023 года Соломенский районный суд Киева продлил домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу.

Ранее Украина и ЮНЕСКО достигли договоренности о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, среди которых мощи святых. Об этом 26 июня сообщила Служба внешней разведки (СВР) России со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина.