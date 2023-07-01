Минтранс: у Крымского моста со стороны Кубани образовалась пятикилометровая пробка

Минтранс: перед Крымским мостом со стороны Кубани образовалась пятикилометровая пробка Фото: инфоцентр Крымский мост

Глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко сообщил, что перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани скопилась пятикилометровая пробка, а автомобилисты вынуждены ждать досмотр более двух часов.

“В ходе проведения минтрансом РК мониторинга досмотровых мероприятий на Крымском мосту установлено образование очереди со стороны Краснодарского края на Крымский мост до 5 км, время ожидания досмотра составило более двух часов”, — написал Лукашенко у себя в телеграм-канале.

Он отметил, что в данный момент принимаются все необходимые меры для увеличения пропускной способности контрольных пунктов, в том числе увеличен штат сотрудников и усилен контроль за их работой.

“Приносим извинения гражданам за доставленные неудобства”, — заключил Лукашенко.

Напомним, двумя днями ранее на Крымском мосту из-за плохой погоды случилась схожая обстановка – автомобилисты застряли в четырехкилометровой пробке из-за сильных дождей, которые принес в Крым холодный фронт еще 28 июня.