Зеленский поделился планами предстоящего наступления ВСУ с главой ЦРУ США Фото: REUTERS

Политический обозреватель медиагруппы “Россия сегодня” Владимир Корнилов в эфире Радио “Комсомольская правда” прокомментировал “тайные переговоры” Украины и США о завершении текущего конфликта.

Ранее издание Washington Post сообщило, что Владимир Зеленский в ходе тайной встречи с главой ЦРУ США Уильямом Бернсом передал ему план установки и артиллерии возле Крыма, после чего Киев планирует начать переговорный процесс с Москвой.

“Когда Украина представляет какие-то планы, тут не об уверенности надо говорить, а о том, что же она из этих планов хочет получить. Дополнительные деньги, финансы, средства, оружие и так далее. У Киева всегда работает формула «проси как можно больше, обещай все, глядишь, что-то с этого получишь»”, — отметил Корнилов.

По его словам, Киев занимает стандартную позицию и рассчитывает на то, что с Украины за провалы планов “никто не спросит”.

“Если мы вспомним, какие цели им рисовал Бен Ходжес, <...> Украина должна была выйти на линию разграничения на момент февраля прошлого года, а до конца лета 2023 года уже взять и Крым, и Донбасс полностью”, — напомнил эксперт.

Также Корнилов подчеркнул, что планы киевского режима стали более скромными, и командование ВСУ ставят задачи до конца этого лета лишь рассечь группировку ВС РФ на Запорожской области и создать коридор до Азовского моря, с целью получить возможность наносить удары по Крыму.

“Так эти планы они и ставили открыто перед своим контрнаступлением. И Бернсу они это рассказывали как свой план на этот самый долгожданный во всех западных СМИ контнаступ. Мы видим, что эти планы уже не получились”, — резюмировал эксперт.