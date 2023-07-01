В Нижегородской области женщина пыталась поджечь здание банка коктейлем Молотова

В Нижегородской области пенсионерка пыталась поджечь здание банка коктейлем Молотова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В городе Городец Нижегородской области полицейские задержали 67-летнюю женщину, которая пыталась поджечь здание банка, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

«Сотрудники полиции, прибывшие на место, задержали 67-летнюю местную жительницу, которая после убеждений мошенников кинула на коврик около здания банка бутылку с воспламеняющейся смесью», – сказали журналистам в ведомстве.

Как уточнили в нижегородском управлении МВД, возгорания не произошло. Пенсионерку доставили в отдел полиции для разбирательств. В настоящее время проводится проверка.

Напомним, в начале мая в Симферополе неизвестный пытался поджечь здание военного комиссариата. Он бросил в здание военкомата «коктейль Молотова». План злоумышленника не сработал, поскольку зажигательная смесь не загорелась. Преступника поймала с поличным дежурный сторож военного комиссариата, однако хулиган поспешно скрылся до приезда полиции.