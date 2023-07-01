Маск ограничил чтение постов в Twitter из-за автоматизированного сбора данных

Twitter ограничил чтение постов из-за автоматизированного сбора данных Фото: REUTERS

Владелец социальной сети Twitter Илон Маск ввел ограничения на прочтение постов в целях борьбы автоматизированным сбором массивов данных или так называемым «скрепингом».

«В ответ на зашкаливающие уровни скрепинга данных и манипуляций системой мы вводим следующие временные лимиты. Верифицированные аккаунты ограничиваются чтением шести тысяч постов в сутки, неверифицированные аккаунты – 600 постов в сутки», – написал он в соцсетях

Кроме того, в Twitter введено ограничение на чтение сообщений в новых неверифицированных аккаунтах – 300 постов в сутки.

Как писал сайт KP.RU, в начале мая Twitter снял ограничения на показ записи заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева про Польшу. Администрация соцсети посчитала, что мнение политика может быть важно для общества, несмотря на то, что «этот твит нарушает правила Twitter».