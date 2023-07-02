Минтранс: ожидание в пробке у Крымского моста сократилось до трех часов

Минтранс Крыма: пробка на въезде на Крымский мост начинает сокращаться. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Время ожидания в пробке у Крымского моста сокращается. Об этом написал глава Минтранса республики Николай Лукашенко в своем Telegram-канале.

Министр предоставил мониторинг движения по Крымскому мосту за три часа. По его информации, по состоянию на 23.00 субботы 1 июля со стороны Краснодарского края длина автомобильной пробки была пять километров, время ожидания составляло до трех часов. Водителям, которые выезжали из Крыма, в то же время приходилось провести в ожидании около 20 минут в пробке длиной 0,3 километра.

В полночь ситуация на Крымском мосту оставалась без изменений. По состоянию на час ночи воскресенья 2 июля со стороны Краснодарского края пробка несколько увеличилась. Она составляла 4,5 километра, время ожидания – до трех часов. Со стороны Крыма пробка сократилась и составляла 0,2 км, добавил министр.

Напомним, в субботу 1 июля на подъезде к Крымскому мосту образовалась 5-километровая очередь автомобилей.

Позже пробка к Крымскому мосту выросла до 9 километров. Власти Краснодарского края заявили, что скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей и призвали автомобилистов заранее упаковывать вещи в удобные для выгрузки сумки, чтобы не увеличивать время досмотра.