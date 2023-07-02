СК РФ: ВСУ обстреляли Токмак из HIMARS шрапнельными противопехотными боеприпасами

В СК РФ выяснили, что ВСУ обстреляли Токмак из HIMARS шрапнельными противопехотными боеприпасами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вооруженные силы Украины в субботу, 1 июля, обстреляли город Токмак Запорожской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. К такому выводу пришли в Следственном комитете после обследования места происшествия.

«Украинские боевики обстреляли город Токмак в Запорожской области из РСЗО HIMARS, применив противопехотные боеприпасы со шрапнелью», - сказано в заявлении ведомства.

В СК РФ также напомнили, что в результате обстрела погибли два человека.

Напомним, город Токмак оказался под обстрелом в субботу, 1 июля. Сообщалось, что атака зафиксирована в 15:50, противник выпустил по городу снаряды из РСЗО HIMARS.

Позже стало известно, что при обстреле погибли два человека. Кроме того, были повреждены пять многоквартирных домов. Также образовались многочисленные пробоины на газопроводе, из-за чего от газоснабжения были отключены несколько сотен абонентов.