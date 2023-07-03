ФСБ пресекла организованную СБУ попытку покушения на главу Крыма Аксенова

Сергей Аксенов. Фото: пресс-служба главы Крыма

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила организованную украинскими спецслужбами попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, автомобиль которого пытались взорвать.

Как сообщает ФСБ, покушение было организовано украинскими спецслужбами, а задержан россиянина, которого завербовала СБУ. Отмечается, что российский гражданин «прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе - обучение минно-взрывному делу».

Уточняется, россиянин прибыл на территорию Крыма в июне 2023 года, после чего приступил к подготовке теракта, который собирался осуществить подрыв автомобиля главы Крыма.

«Однако довести преступный умысел до конца подрывник не успел, так как при изъятии из тайника взрывного устройства он был задержан», - сказано в заявлении российских спецслужб.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на совершение террористического акта» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ».

Напомним, в конце июня этого года ФСБ задержала двух жителей Ялты, подозреваемых в сотрудничестве с СБУ. Сообщалось, что они передавали украинским спецслужбам данные об обстановке на полуострове.