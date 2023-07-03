Психолог Яушева: желание уволиться после отпуска нормальное в течение двух недель

Психолог Яушева: желание уволиться после отпуска нормальное в течении двух недель Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Психолог медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Дарья Яушева назвала нормальным желание сотрудника уволиться после отпуска.

С нежеланием возвращаться в рабочий ритм после отдыха сталкиваются все и корить себя за этот настрой не нужно. В норме такие симптомы должны пройти за две недели, если же депрессивные состояния не отпускают, то нужно обратиться к врачу.

- Симптомы депрессии — эмоциональный дискомфорт, подавленность, печаль, отчаяние, тревога, чувство вины, может пропасть интерес к привычным занятиям, — пояснила «Газете.Ru» Яушева.

Порой данные состояния может трансформироваться в желание уволиться. А если такой возможности нет, то начинают появляться даже суицидальные мысли.

Примечательно, что депрессия – это не только психологически сложное состояние, оно может проявляться внешне.

Психосоматические симптомы похожи на простудное заболевание, может быть тошнота, головокружение, проблемы проблемы со сном, аппетитом и концентрацией внимания.

А вот отказ от отпуска может стать причиной проблем со здоровьем.Тогда разовьется синдром хронической усталости и начнется выгорание на работе, передает "360".

Кстати, многие мечтают уволиться именно летом. Оставшись без работы, каждый второй опрошенный (50%) отправился бы путешествие. 38% респондентов с удовольствием вели домашнее хозяйство. Чуть меньше (36%) освоили бы новое хобби и занимались саморазвитием, передает газета "Известия".

Тем временем, российские студенты планируют подрабатывать летом. 15% смотрят вакансии курьеров, 11% — официантов, по 8% участников опроса — промоутеров и продавцов, 7% - комплектовщиков товаров, передает RT.