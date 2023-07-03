Росавиация ожидает пассажиропоток авиакомпаний России на досанкционном уровне Фото: Иван ВИСЛОВ

Росавиация ожидает по итогам текущего года возвращение пассажиропотока авиакомпаний России на досанкционный уровень. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщил глава ведомства Александр Нерадько.

«Ожидаем, что по итогам 2023 года эти показатели могут вернуться на досанкционный уровень», - заявил глава Росавиации.

Нерадько также отметил, что пассажиропоток российских авиакомпаний за январь - май этого года вырос почти на четверть (21%) по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

«В мае текущего года наши авиакомпании перевезли почти столько же пассажиров, как в мае 2021 года, то есть до введения санкций», - заявил он, отметив, что в основном показатели были достигнуты за счет развития внутренних рейсов.

Авиакомпания "Россия" в ближайшее время намерена увеличить частоту полетов из Москвы в Варадеро (Куба). Об этом сообщил официальный представитель авиакомпании Сергей Стариков.

Напомним, в этом году питерский Пулково обогнал московские Домодедово и Внуково, став вторым аэропортом по пассажиропотоку на рейсах внутри России.