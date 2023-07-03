Диетолог Волынкина: мужчины худеют быстрее женщин
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина объяснила, почему мужчины худеют быстрее женщин.
Особенности организма таковы, что у представителей разных полов вес уходит с по-разному. Особенно быстро худеют мужчины до 45 лет. Это происходит из-за большего количества мышечной массы.
Женщинам же похудеть мешают женские половые гормоны.
- Плюс достигающие детородного возраста женщины не рожают, это тоже ведет к гормональным изменениям в метаболизме и влияет на организм, - говорит тренер NEWS.ru.
Но большую роль играют не только гормоны, но и образ жизни. Если мужчина, которому от природы легче похудеть, не будет вести активный образ жизни, то его фигура начнет меняться по типу женской.
Жир будет преобладать в области живота, провиснет грудь.
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