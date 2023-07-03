Ученый Костин посоветовал отключать роутер на ночь, чтобы снизить уровень излучения Фото: Олег ЗОЛОТО

Доктор технических наук, заведующий кафедрой радиоволновых процессов и технологий РТУ МИРЭА Михаил Костин дал советы, где лучше всего расположить роутер.

Сейчас данное устройство есть почти в каждом доме, офисе и учреждении. Несмотря на большую пользу, назвать это устройство безопасным, нельзя. Так что размещать его стоит в особых местах.

Современные роутеры имеют не очень большой уровень излучения, постоянно излучение может нанести вред здоровью. Так что лучше не располагать устройство там, где человек проводит много времени или спит.

- Если устройство может быть подключено к интернету через кабель - надо подключать через кабель. Это не наносит вреда здоровью, кроме того, обеспечивает лучшую скорость работы Интернета, - говорит эксперт Lenta.ru.

Если без роутера не обойтись, то на ночь его лучше выключать, это снизит уровень излучения. Если помещение небольшое, то не стоит ставить более мощный роутер, который имеет большее покрытие. Это тоже усилит нагрузку на человеческий организм.

Сигналы роутера могут спровоцировать головные боли и учащенное сердцебиение, негативно влиять на работу внутренних органов и мозга, а также на мягкие ткани. Резкое ухудшение самочувствия возможно при постоянном контакте с техникой.

- Wi-Fi оказывает также большое влияние на наш сон. Если вы понимаете, что плохо спите, или возникла бессонница, несмотря на то, что очевидных причин для этого нет, то, может быть, эти нарушения связаны как раз с низкочастотной модуляцией с роутера или мобильных телефонов с Wi-F, - сказала врач общей практики Ангелина Добрецова Пятому каналу.

Помимо влияния на здоровье, роутеры могут быть уязвимыми для атак хакеров. А это значит, что вся личная информация, хранящаяся на других устройствах, подключенных к сети, под угрозой, передает газета "Известия".

Кстати, когда роутер вышел из строя, его можно использовать в качестве репитера, то есть повторителя и усилителя Wi-Fi-сигнала, а также в качестве коммутатора, если вам необходимы дополнительные порты для проводного соединения между роутером и другой техникой, передает Rt.