СКР объявил в розыск украинского бизнесмена Черняка за финансирование ВСУ

СКР объявил в розыск украинского бизнесмена Евгения Черняка за финансирование ВСУ Фото: Олег ЗОЛОТО

Украинский предприниматель и владелец крупного алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка объявлен в розыск в России. Об этом заявил Следственный комитет РФ по Москве, уточнив, что бизнесмен перевел Вооруженным силам Украины (ВСУ) свыше 500 млн рублей для дальнейшего осуществления ими террористической деятельности в РФ.

Как сообщает следствие, с февраля по апрель 2022 года бизнесмен, а также ряд других лиц вступили в сговор, который привел к финансированию украинских военных, а также других вооруженным формированиям.

Сообщается, что в июне текущего года предприниматель приобрел и отправил Военному Флоту Украины (ВФУ) товары на сумму свыше 90 млн рублей, которые позже должны были использоваться в боевых действиях.

«Преступная деятельность фигуранта была выявлена благодаря сотрудникам ГУЭБиПК МВД России и подразделений ГУ МВД России по Москве, а также ФСБ России», - сказано в заявлении.

Возбуждено уголовное дело по статье о финансировании терроризма.