Шойгу: попытка мятежа в России провалилась благодаря верности военных присяге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Попытка дестабилизации обстановки в России 23-25 июня 2023 провалилась благодаря верности российских военнослужащих присяге и воинскому долгу. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Не могу не затронуть еще один вопрос … Речь идет о попытке 23-25 июня дестабилизировать обстановку в России. Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу», - заявил глава российского военного ведомства.

Шойгу также отметил, что данная провокация никак не повлияла на действия группировок российских войск. По его словам, бойцы Вооруженных сил (ВС) Росси мужественно и самоотверженно решали возложенные на них задачи.