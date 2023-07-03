Минобороны России: ВСУ с 4 июня лишились около 2,5 тысяч единиц вооружения

Минобороны России: ВСУ с 4 июня лишились около 2,5 единиц вооружения Фото: Тимур ХАНОВ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о том, что Вооруженные силы Украины с 4 июня лишились около 2,5 тысяч единиц военной техники.

По словам министра обороны, российские войска с 4 июня 2023 года смогли уничтожить 15 самолетов, 3 вертолета, 920 единиц бронетехники ВСУ. Речь идет об южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

Кроме того, российская система ПВО за прошедший месяц перехватила несколько ракет, поставленных странами Запада.

"ПВО РФ за прошедший месяц перехватила 158 ракет HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотников ВСУ", - заявил Шойгу.