Новак заявил о сокращении поставок нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в августе Фото: REUTERS

Россия приняла решение добровольно сократить поставки нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Сокращение произойдет в августе 2023 года, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

"Для того, чтобы обеспечить баланс рынка Россия добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. баррелей в сутки. РФ сократит экспорт на обозначенную величину", - сказал он.

Также, по его словам, Россия решила добровольно сократить добычу нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских показателей в марте, после чего срок действия снижения производства действовал до июня включительно. После решение продлили до конца 2023 года. Новое речение затрагивает экспорт, а не добычу, заключил Новак.

Между тем, в июне 2023 года вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия в 2022 году по сравнению с 2021 годом в 19 раз увеличила поставки сырой нефти в Индию, вдвое увеличила экспорт нефтепродуктов и втрое увеличила поставки угля.