Поврежденный ВСУ мост между Крымом и Херсонской областью открыт после ремонта

Разрушенный мост между Крымом и Херсонской областью открыт после ремонта Фото: Telegram

Разрушенный после удара украинских войск Чонгарский мост, который соединяет Республику Крым и Херсонскую область, был открыт после ремонта. Об этом в понедельник, 3 июля, заявил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Председатель правительства области отметил, что транспортное сообщение между этими регионами России было нарушено 22 июня этого года из-за удара украинской армии. «Самый короткий и удобный транспортный коридор, где проходит недавно отремонтированный участок федеральной трассы, работает в прежнем режиме», - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, Алексеенко поблагодарил строителей за быструю и качественную работу, выразив также признательность Министерству строительства РФ «за огромную поддержку и организацию работ».

Напомним, дорожное полотно Чонгарского моста было повреждено в результате удара украинских войск в ночь на 22 июня этого года. Люди не пострадали.