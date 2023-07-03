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НовостиОбщество3 июля 2023 10:40

Поврежденный ВСУ мост между Крымом и Херсонской областью открыт после ремонта

Транспортное сообщение между двумя регионами России было нарушено 22 июня 2023 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Разрушенный мост между Крымом и Херсонской областью открыт после ремонта

Разрушенный мост между Крымом и Херсонской областью открыт после ремонта

Фото: Telegram

Разрушенный после удара украинских войск Чонгарский мост, который соединяет Республику Крым и Херсонскую область, был открыт после ремонта. Об этом в понедельник, 3 июля, заявил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Председатель правительства области отметил, что транспортное сообщение между этими регионами России было нарушено 22 июня этого года из-за удара украинской армии. «Самый короткий и удобный транспортный коридор, где проходит недавно отремонтированный участок федеральной трассы, работает в прежнем режиме», - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, Алексеенко поблагодарил строителей за быструю и качественную работу, выразив также признательность Министерству строительства РФ «за огромную поддержку и организацию работ».

Напомним, дорожное полотно Чонгарского моста было повреждено в результате удара украинских войск в ночь на 22 июня этого года. Люди не пострадали.