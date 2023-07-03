СВР: США готовят провокации с химическими отравляющими веществами в Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США готовят провокации с использованием химических веществ в Сирии для срыва арабо-сирийского урегулирования. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.

В сообщении отмечается, что методика применения таких отравляющих веществ отрабатывалась в мае этого года в провинции Идлиб подконтрольными Центрального разведывательного управления (ЦРУ) боевиками, а отравления тогда получили примерно 100 мирных жителей.

Отмечается также, что американцами боевикам на юге Сирии были переданы ракеты с отравляющими боеголовками. Как сообщают, целью станет показать арабским странам, что их выбор в пользу диалога с Дамаском и нормализацией отношений был «стратегической ошибкой».

«Команда Дж. Байдена делает все, чтобы сорвать арабо-сирийскую нормализацию, дискредитировать руководство Сирии. В этих целях готовятся провокации, в том числе с использованием химических отравляющих веществ», - сказано в сообщении.

Напомним, в середине июня этого года в Минобороны РФ заявили, что в Сирии были зафиксированы провокации со стороны подразделений США.