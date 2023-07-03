Врач Тяжельников: закаляться нужно начинать летом Фото: Наталья ШЕРЕМЕТЬЕВА

Говорить о пользе закаливания не приходится. Не секрет, что укрепленный организм меньше подвержен болезням.

Подходить к этим процедурам нужно постепенно. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что начинать закаливание можно даже летом.

Регулярные прогулки по утрам и вечерам дадут хороший эффект. Проводить на улице нужно не менее 3-4 часов в день.

- При этом одежда должна соответствовать сезону и не перегревать, - говорит врач в беседе с Lenta.ru.

Можно не только гулять, но и заниматься спортом. Зарядка, бег, занятия на тренажерах, подвижные игры на улице дадут положительный эффект.

Вода тоже принесет пользу. Начинать процедуры стоит с прохладной температуры. Это могут быть умывания прохладной водой, принятие контрастного душа или ванн с температурой равной температуре тела. Постепенно нужно снижать температуру, а обливания начинать с ног и вверх по телу.

Купание в открытых водоемах нужно начинать только после того, как вода прогреется до 23 градусов. Но при этом важно помнить, что не стоит проводить в водоеме долгое время.

Если есть признаки ОРВИ или гриппа, то лучше дождаться выздоровления и только потом приступать к закалке.

Кстати, без закаливания люди чаще болеют, меньше живут. Если у тебя крепче иммунитет, то многие болезни обходят стороной, передает телеканал "360".

Укрепить иммунитет можно также с помощью витамина С. Но далеко не во всех цитрусовых его содержание на достаточно высоком уровне, сообщает Москва 24.

В рационе также должны присутствовать сезонные фрукты и овощи. Обойтись только парниковыми плодами нельзя, пишет газета "Известия".