Сальдо: ВСУ предприняли безуспешные попытки пересечь Днепр у Антоновского моста

Сальдо: ВСУ предприняли безуспешные попытки перечечь Днепр у Антоновского моста Фото: REUTERS

Российские военные держат под контролем ситуацию в районе Антоновского моста в Херсонской области. Попытки ВСУ переправиться через Днепр мелкими группами были пресечены. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

По словам Сальдо, противник пытается дистанционно минировать подходы к российским позициям на левом берегу и переправлять небольшие группы на одиночных лодках. ВС РФ быстро проводят разминирование, из-за чего плавательные средства идут на дно.

"Сегодняшний ночью на середине Днепра наши артиллеристы потопили лодку вместе с личным составом - не выплыл никто", - приводит слова Сальдо ТАСС.

Также он отметил, что российские военные "продолжают укреплять позиции на левом берегу". Кроме того, бойцы ВС РФ проводят укрепление позиций огневыми средствами и поражением позиций врага на правом берегу. Подход к Антоновскому мосту минирован.

Между тем, о том, что ВСУ испытывают серьезные трудности в зоне конфликта, подтвердил и украинский президент Владимир Зеленский. Об этом он рассказал в интервью для телеканала CNN.