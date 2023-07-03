Режиссер Александр Митта госпитализирован в реанимацию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Режиссер, народный артист России Александр Митта госпитализирован в реанимацию, рассказали РИА Новости источники в медицинском учреждении, в которое попал актер.

«Он находится в реанимации», – сказал собеседник издания.

Между тем сын режиссера Евгений Митта опроверг информацию об ухудшению состоянии здоровья артиста.

- Нормально себя чувствует. Ничего из ряда вон выходящего. Нет, у отца не инсульт, - заверил «КП» Евгений Митта.

Режиссерский дебют Александра Митты стала экранизация пьесы Александра Хмелика «Друг мой, Колька!» 1961 года. Он также снял такие кинокартины как «Звонят, откройте дверь», «Гори, гори, моя звезда», «Москва, любовь моя», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Шагал – Малевич» и сериал «Граница. Таежный роман». В 2001 году Митта получил премию ТЭФИ в номинациях «За лучший сценарий», «За лучшую режиссуру» и «За лучший телевизионный художественный/игровой сериал».