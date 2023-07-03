Читатели Gazeta испугались ответа России на просьбы Варшавы о ядерном оружии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели издания Польши Gazeta осудили польского премьер-министра Матуеша Моравецкого за его просьбу к НАТО разместить ядерное оружие на территории страны. Многих его слова привели в ужас.

"Чего они хотят? Ядерное оружие является угрозой для всех. А людей, которые хотят разместить его в Польше, нужно поскорее отстранить от власти", - написал один пользователь.

"США все равно на поляков. Мы им интересны разве что в качестве пушечного мяса, как и украинцы. Когда вы наконец уже поймете это", - поддержал другой.

"Отстраните этих политиков от власти. Они принесут несчастья вашим семьям. Они думают, что владение ядерным оружием обеспечит безопасность, наоборот!" - писали читатели.

1 июля 2023 года стало известно, что власти Польши попросили НАТО разместить на территории государства ядерное оружие США. Такое заявление сделал премьер-министр Матеуш Моравецкий.