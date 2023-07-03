В Краснодаре пьяный мужчина ранил полицейского в ногу из охотничьего ружья

Во время задержания произошел неконтролируемый выстрел Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что в Краснодаре полицейский в нерабочее время спас прохожего и предотвратил вооруженный конфликт, однако получил огнестрельное ранение.

“Полицейский обезоружил и задержал правонарушителя, во время чего произошел неконтролируемый выстрел, полицейский получил касательное огнестрельное ранение”, — сообщили в телеграм-канале ведомства.

КП-Кубань отмечает, что 24-летний оперуполномоченный краевого уголовного розыска заметил на улице потасовку между двумя мужчинами, один из которых был вооружен охотничьим ружьем и стал угрожать своему оппоненту.

Полицейский смог предотвратить трагедию и обезоружил дебошира, но получил ранение в ногу по касательной. При этом сотрудник МВД отделался легкими травмами. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, вооруженный дебошир задержан.

Напомним, днем ранее в Москве 23-летний мужчина не менее трех раз выстрелил в лицо сотруднику правоохранительных органов из газового пистолета. Здоровью полицейского ничего не угрожает, а сам стрелок задержан.