Немцы устроили протест из-за поставок оружия Киеву у школы, где выступала Бербок Фото: REUTERS

В немецком городе Айзенхюттенштадт около 30 граждан стали участниками акции протеста из-за поставок вооружений Киеву. Акция прошла около школы, в которой выступала глава МИД ФРГ Анналена Бербок, пишет издание Welt.

По информации издания, Бербок выступала перед учениками 11-13 классов. Особое внимание она уделила борьбе с правым экстремизмом.

Пока она общалась с учащимися школы, неподалеку от здания группа людей протестовала в поддержку мира на Украине. Один из протестующих бросил два яйца в школу. Сейчас правоохранители проводят расследование из-за попытки нанести материальный ущерб.

Ранее глава немецкого МИД Анналена Бербок в ходе своего визита в Южно-Африканскую Республику выступила с заявлениями на английском языке. Во время своей речи министр перепутала слова "маяк" и "бекон" - beacon и bacon. Об этом сообщило издание Bild.