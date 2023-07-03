В Казахстане аварийно отключен энергоблок на Мангистауском атомном энергокомбинате

В Казахстане аварийно отключили энергоблок на Мангистауском атомном энергокомбинате Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Казахстане аварийное отключение энергоблока произошло в понедельник, 3 июля, на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК). Об этом рассказали в пресс-службе Минэнерго Казахстана.

По официальным данным, 3 июля в 18:23 на тепловой электрической станции аварийно отключился энергоблок № 1 с нагрузкой 130 МВт. Из-за этого в Западном энергоузле частота электрической сети снизилась до 48,6 Гц. Как сообзили в пресс-службе министерства, в связи со случившимся, Мангистауский и Атырауский энергоузлы были выделены на работу изолированно.

Из-за этого также изолированно работать начали Атырауская тепловая электростанция, парогазовая установка Karabatan Utility Solutions, газовые станции "Каламкас" и "Тенгизшевройл". Некоторым промышленным предприятиям и жителям населенных пунктов пришлось столкнуться с ограничениями. В 19:22 энергетический узел Атырау был синхронизирован с Западным узлом, введенные ограничения были сняты. А в 20:36 вернулся в строй и Мангистауский энергоузел, сообщает ТАСС.

Между тем, также в Казахстане назначен новый посол в Российской Федерации. Соответствующий указ подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.