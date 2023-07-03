«Не хватает близкого человека»: Певица МакSим прервала молчание после отмены тура

Певица MакSим пожаловалась на плохое самочувствие из-за отсутствия отношений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Популярная певица MакSим вот уже несколько месяцев не появлялась на публике после того, как был отменен ее концертный тур «Я буду жить!». Последние выступления давались артистке очень тяжело – после затяжной болезни и комы певица сильно опухла, с трудом передвигалась по сцене и не могла исполнять свои хиты, которые обычно поет без фонограммы.

Впервые за долгое время MакSим прервала молчание и пообщалась со своими поклонниками в соцсетях. По словам артистки, она всерьез решила заняться своим здоровьем, однако ее самочувствие все еще оставляет желать лучшего. Одной из причин своего недомогания певица назвала длительное отсутствие отношений: MакSим призналась, что ей нужен близкий человек.

«Сердце свободно. Уже чувствую, что мне не хватает близкого человека рядом», – констатировала артистка в общении с подписчиками.

Певица была вынуждена признать, что не оценила свои физические возможности после болезни и взяла на себя слишком много туров и ответственности. Сейчас ее организм нуждается в восстановлении, заявила она. Подробности своей болезни MакSим раскрывать не стала, однако обнадежила поклонников, что продолжит тур по России в октябре.

Как писал сайт KP.RU, в апреле в Твери во время выступления певица еле передвигалась по сцене, пошатывалась, не попадала в ноты, выглядела болезненно и едва не упала. Перепуганные поклонники потребовали остановить гастрольный тур MакSим .