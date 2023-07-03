Эмин Агаларов трогательно поздравил бывшую жену с днем рождения

Музыкант опубликовал фото из личного архива с женой и детьми Фото: соцсети

Музыкант Эмин Агаларов трогательно поздравил свою бывшую жену Лейлу Алиеву с днем рождения и поблагодарил ее за прекрасных детей, которых они завели в браке.

“Лейла, с днем рождения! Спасибо тебе за все тепло, которое ты даришь, и добро, которое ты делаешь каждый день и, конечно, за наших замечательных детей. Будь счастлива!”, — написал Агаларов у себя в соцсетях и опубликовал старую фотографию с Алиевой и детьми Микаилом, Али и Аминой.

Дочь президента Азербайджана Лейла Алиева вышла замуж за Эмина Агаларова в 2006 году, однако в 2015 году супруги сообщили о расставании. Несмотря на развод, они смогли сохранить теплые дружеские отношения. Нынешняя любовь музыканта также смогла найти общий язык и подружиться с Алиевой.

Развод одной из самых красивых пар России наделал много шума, поскольку молодые люди казались “идеальной семьей”, однако, как оказалось, все было гораздо сложнее. Агаларов рассказал, что действительно идеальная семья может быть только при условии абсолютной свободы для двоих, поэтому пара решила перестать “имитировать семейную жизнь” и “дать друг другу шанс на личное счастье”.