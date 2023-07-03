Николаю Ефремову предстоит еще одна сложная хирургическая операция

Сын российского актера Михаила Ефремова Николай стал приходить в сознание Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сын российского актера театра Михаила Ефремова Николай стал приходить в сознание и даже начал разговаривать, но в скоре ему предстоит еще одна сложная хирургическая операция.

“Николая Ефремова готовят к операции по воссоединению костей таза и бедра. По нашей информации, хирургическое вмешательство пройдёт сразу, как его состояние полностью стабилизируется”, — сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, в пятницу, 30 июня, Николай Ефремов выпал с балкона своей квартиры в Москве и был доставлен с переломом бедра и таза, а также разрывом верхней ягодичной артерии в больницу. После экстренного хирургического вмешательства Ефремов младший был в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Тем временем жена актера заявила, что не собирается ему помогать и отреклась от мужа, заявив, что “у нее нет супруга Николая”. Она отметила, что не желает ничего слышать о Ефремове из-за его многолетнего злоупотребления алкоголем и запрещенными препаратами.