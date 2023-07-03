В Баку произошло землетрясение магнитудой 5,5 Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В столице Азербайджана Баку в понедельник вечером произошло землетрясение магнитудой 5,5, об этом сообщили местные СМИ.

В городе чувствовались сильные толчки. Жители начали покидать свои дома.

Уточнялось, что землетрясение произошло в 23:01 по московскому времени в 46 километрах к северо-востоку от города Хачмаз. Очаг залегал на глубине 35 километров.

Как писал сайт KP.RU, ранним утром в понедельник, 6 февраля, в Турции произошло сильнейшее за последние 100 лет землетрясение. Магнитуда составила 7,8 балла. Земля содрогнулась в 14 странах, в том числе в Сирии, Грузии, Армении, Египте, Кипре, Израиле, Болгарии, Греции.

18 февраля турецкие власти сообщили, что количество погибших людей во время землетрясений в Турции увеличилось до 40 642 человек. Также выросла и статистика по пострадавшим - таковых насчитали уже 108 068 жителей страны и туристов, находившихся в момент землетрясения в Турции. Более 430 тысяч человек были перевезены из разрушенных провинций в уцелевшие районы.

При этом поисково-спасательные операции во всех десяти пострадавших провинциях всё ещё продолжались.