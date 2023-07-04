Адмирал НАТО Бауэр: Киев не получит истребители F-16 до завершения наступления Фото: REUTERS

Киев не получит истребители F-16 до завершения наступления, об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью радиостанции LBC.

«Он не будет решен в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления», - заявил Бауэр.

Он отметил, что обучение украинских пилотов и технических специалистов, обеспечение логистической организации для самолетов «невозможно до этого контрнаступления».

кроме того, адмирал признал, что украинцам на передовой «крайне тяжело» продвигаться.

По его словам, три линии обороны, большие минные поля, «серьезные препятствия... для транспортных средств».

Как писал сайт KP.RU, Зеленский в интервью для телеканала CNN признал, что ВСУ испытывают серьезные трудности в зоне конфликта. Об этом он рассказал.

Помимо этого, он рассказал, что подразделениям ВСУ удается «делать успехи» в противостоянии с российской армией, однако он так и не назвал, на каком направлении.

22 июня президент России Владимир Путин заявил, что высокие потери ВСУ в ходе текущего наступления показывают готовность западных партнеров Киева продолжать конфликт до последнего украинца.

Путин подчеркнул, что технику, конечно, можно поставить и дополнительно, а вот мобилизационный резерв безграничным не является.