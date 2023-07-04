Крупный пожар в Химках локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров Фото: кадр из видео

Пожар в здании бывшей мебельной фабрики в подмосковных Химках локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров, об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Пожар локализовали в 03:10 на площади 2500 квадратных метров», - заявил собеседник.

Как писал сайт KP.RU, ранее в подмосковных Химках начался крупный пожар, инцидент произошел на территории мебельного комбината «Сходня», загорелся склад с лакокрасочными материалами. Отмечалось, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение внутри здания на площади 400 квадратных метров.

Позже стало известно, что площадь пожара в здании бывшей мебельной фабрики в Химках увеличилась до 2,3 тысячи квадратных метров.

Прокуратура Московской области инициировала проверку по факту возгорания. Данных о пострадавших не поступало.