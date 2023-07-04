Минтранс России планирует штрафовать самокатчиков за нарушение ПДД Фото: Андрей АБРАМОВ

Минтранс РФ планирует внести в КоАП штрафы для водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) за нарушение правил дорожного движения (ПДД), об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо в Госдуму.

В ведомстве прорабатывается «вопрос о внесении в КоАП изменений в части установления административной ответственности для лиц, использующих для передвижения СИМ», - приводит издание цитату из документа.

В статье отмечалось, что сейчас водителей СИМ штрафуют согласно статьи 12.29 КоАП, однако ее формулировка расплывчата, так как она предусматривает штрафы для велосипедистов и других лиц, участвующих в дорожном движении, что позволяет водителям СИМ уклоняться от ответственности.

Как писал сайт KP.RU, с 1 марта 2023 года сигвеи, гироскутеры, моноколеса и электросамокаты и их аналоги (СИМ) стали полноценными участниками дорожного движения. Например, максимальная скорость не выше 25 км/час, ездить нужно по тротуарам и отдавать приоритет пешеходам, на «зебре» спешиваться, с 14 лет можно ехать в крайнем правом ряду, но только по дорогам со скоростным лимитом 60 км/час.

Как отмечалось, ранее в разных судах электросамокаты то приравнивали к мопедам или авто, то считали пешеходами. И уже на основе этого принимали решение, кто виноват в аварии.

3 июля стало известно, что в Самаре планируется запретить размещение электросамокатов и других СИМов в местах, где они будут перекрывать въезд или выезд, а также создавать помехи для движения пешеходов. К таким местам относятся: арки зданий и сооружений, места расположения памятников, территории кладбищ, газоны, цветники, павильоны остановок общественного транспорта (и на расстоянии 15 метров от них).