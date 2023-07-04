Вертолеты Ка-52 уничтожили бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении, об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Противник подвозит личный состав на броневиках, на БТР. И мы эти БТР уничтожаем на подходах вместе с личным составом», - приводит издание слова летчика с позывным «Отец».

«Одним выстрелом – одна цель», - отметил военнослужащий.

В военном ведомстве уточнили, что экипажи Ка-52 уничтожили бронетехнику ВСУ, применив авиационный противотанковый ракетный комплекс «Вихрь-М».

Как писал сайт KP.RU, 29 июня Минобороны России продемонстрировало эффектные кадры уничтожения очередной колонны бронетехники ВСУ на Южно-Донецком направлении.

На видео экипаж разведывательно-ударного вертолета «Ка-52», который в НАТО назвали «Аллигатор», чуть поднимается из-за горизонта, зависает в воздухе и наносит точные удары управляемыми ракетами по колонне ВСУ.

Отмечалось, что на выполнение подобной боевой задачи российские пилоты отправляются в смешанной группой или парами. Пока один ведет прицельный огонь другие вертолеты его прикрывают от возможных атак в небе и с земли.