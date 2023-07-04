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НовостиПолитика4 июля 2023 3:16

Российские бойцы пресекли действия разведгруппы ВСУ на Запорожском направлении

Также была предотвращена попытка ВСУ провести разведку боем
Сергей ГАПЧУК
Российские бойцы пресекли деятельность разведгруппы ВСУ на Запорожском направлении

Российские бойцы пресекли деятельность разведгруппы ВСУ на Запорожском направлении

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военные пресекли деятельность разведгруппы ВСУ, об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«На Запорожском направлении пресечена деятельность разведгруппы ВСУ в районе населенного пункта Марфополь, а также пресечена попытка противника разведки боем в районе Работино», - заявил Чехов.

Он добавил, что артиллерия группировки уничтожила бронетехнику и буксируемые гаубицы, а беспилотник уничтожил бронированную ремонтно-эвакуационную машину ВСУ в районе Пятихаток.

Как писал сайт KP.RU, экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении.

В Минобороны России уточнили, что экипажи Ка-52 уничтожили бронетехнику ВСУ, применив авиационный противотанковый ракетный комплекс «Вихрь-М».

Напомним, ранее Зеленский заявил, что по зданию СБУ в городе Сумы был нанесен удар. Ранее украинские СМИ также сообщали о взрывах в городе во время работы сирен воздушной тревоги.