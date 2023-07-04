Российские бойцы пресекли действия разведгруппы ВСУ на Запорожском направлении

Российские бойцы пресекли деятельность разведгруппы ВСУ на Запорожском направлении
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Российские военные пресекли деятельность разведгруппы ВСУ, об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
«На Запорожском направлении пресечена деятельность разведгруппы ВСУ в районе населенного пункта Марфополь, а также пресечена попытка противника разведки боем в районе Работино», - заявил Чехов.
Он добавил, что артиллерия группировки уничтожила бронетехнику и буксируемые гаубицы, а беспилотник уничтожил бронированную ремонтно-эвакуационную машину ВСУ в районе Пятихаток.
Как писал сайт KP.RU, экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении.
В Минобороны России уточнили, что экипажи Ка-52 уничтожили бронетехнику ВСУ, применив авиационный противотанковый ракетный комплекс «Вихрь-М».
Напомним, ранее Зеленский заявил, что по зданию СБУ в городе Сумы был нанесен удар. Ранее украинские СМИ также сообщали о взрывах в городе во время работы сирен воздушной тревоги.