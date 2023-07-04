Григорий Лепс заплатил российскому бойцу миллион рублей за подбитый танк Leopard Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певец Григорий Лепс заплатил российскому солдату один миллион рублей за подбитый танк Leopard. Боец с позывным Веном подтвердил получение денег, показав пачку купюр на видео, которое было размещено в Telegram-канале артиста.

«Я ответил за свои слова», - подписал видео артист.

Напомним, в июне на неформальной встрече после Петербургского международного экономического форума Григорий Лепс, а также Николай Басков, Елена Север, Владимир Киселев, Юлия Барановская предложили выплачивать служащим российским военным, которые находятся в зоне специальной военной операции на Украине, по миллиону рублей за каждый сбитый украинский танк. Артисты отметили военную технику модели «Леопард» и «Абрамс».

«Мы будем помогать нашим бойцам до тех пор, пока держит нас земля, пока мы можем действительно погибнуть за Отечество, и это известно всем и каждому, которые бывали в Донбассе и не раз», - сказал тогда Лепс.