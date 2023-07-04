Сумма ущерба Крыму от водной блокады полуострова может превысить триллион рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ущерб Крыму от водной блокады полуострова может превысить один триллион рублей. Такое заявление сделал замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

Ранее Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Киева более 152,2 млрд рублей ущерба из-за водной блокады. Председатель Госсовета республики Владимир Константинов сообщил, что власти продолжат работать над формированием претензий к Украине и западным странам.

Трофимов заявил, что к данному иску может присоединиться пострадавший от данной блокады бизнес, отметив, что такой случаи не одиночный, а граждане и компании понесли серьезные убытки.

«Таким образом, сумма совокупного ущерба, по приблизительной оценке, озвученной на рабочей группе, может составить более одного триллиона рублей», - приводит РИА Новости заявление парламентария.

Замглавы рабочей группы отмечает, что именно перекрытие Северо-Крымского канала привело к тяжелым последствиям засухи и ограничениям в подаче воды, из-за чего пострадали многие предприятия региона.