43% россиян задерживаются на работе в личное время Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис «Авито Работа» выяснил, сколько россиян трудятся в личное время. Исследование показало, что 43% респондентов, имеющих постоянную работу, минимум раз в неделю тратят свое личное на решение рабочих вопросов.

Тех, кто сталкивается с данным фактом изредка или не сталкивается вовсе – 34%.

19% не против переработок, а вот 51% не поддерживают такой расклад вещей, пишет Lenta.ru.

По каким причинам россияне готовы на переработку:

Срочная задача – 40%,

Личная просьба руководителя - 35%,

Задача требует специальных знаний и навыков – 35%,

Нехватка рабочего времени для решения задачи – 13%,

Занятость коллег – 13%.

Примечательно, что в 40% случаев денежная компенсация за переработки отсутствует. А в 37% работодатель согласовывает дополнительные выплаты. Для 22% поощрением становится дополнительный выходной, а в 10% - сокращенный рабочий день.

Стоит отметить, что молодежь готова на переработки чаще – 19%, а в остальных возрастных группах показатели едва дотягивают до 11-12%.

Тем временем, продолжительность рабочей недели у россиян в 2023 году выросла на четверть часа. Теперь она составляет более 38 часов, передает телеканал"360".

Кстати, большинство респондентов (86%) отметили, что подростки должны подрабатывать, 14% опрошенных придерживаются противоположного мнения, сообщает Rt.