RusDate: Треть россиян признались в опыте любовных отношений на работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти треть россиян (28%) признаются, что имели романтические отношения на работе.

У 14% они переросли в серьезный роман, а 8% — в брак, а у 46% остановились на любовных приключениях. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом международных знакомств RusDate.

Регионы, где чаще случаются служебные романы:

Москва - 34%,

Санкт-Петербург - 21%,

Екатеринбург – 14%,

Ростов-на-Дону – 11%,

Нижний Новгород - 9%,

Саратов - 4%.

У женщин романы на работе случаются чаще, в этом признаются 58% сотрудниц, а у мужчин – реже, только 42%.

Примечательно, что те, кто успел поработать за границей, отметили, что там дисциплина жестче. В зарубежных коллективах отношения на работе возникали у 12% опрошенных в Израиле, 6% в Германии, 4% во Франции и в Италии, передает «Газета. Ru».

Тем временем, в России начали расти зарплаты, но дефицит кадров стал еще выше. Только в апреле этого года средняя номинальная заработная плата составила 71 204 рубля, что является выше на 13% по сравнению с 2022 годом, передает телеканал "360".

А вот работать россияне стали больше, продолжительность рабочей недели достигла рекордных 38,5 часов.

Увеличение продолжительности трудовой недели россиян до рекордного уровня во многом обусловлено наращиванием производственных мощностей в разных отраслях и оптимизацией бизнес-процессов. Такое мнение в разговоре с «Известиями» высказал директор по развитию «Авито Работа» Дмитрий Пучков.