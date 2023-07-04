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НовостиЭкономика4 июля 2023 7:28

Минфин придумал, как урезать расходы бюджета России на 10%

"Ведомости": Минфин предлагает сократить расходы бюджета на 10% с 2024 года
Юлия ВАСИЛЬЕВА
"Ведомости": Минфин предлагает сократить расходы бюджета на 10% с 2024 года

"Ведомости": Минфин предлагает сократить расходы бюджета на 10% с 2024 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В бюджете на следующий год планируют сократить все незащищенные статьи расходов на 10%, а высвободившиеся деньги - перераспределить. Такое предложение высказал министр финансов Антон Силуанов, сообщают "Ведомости".

Источники издания, знакомые с ходом дискуссии, говорят о том, что участники негативно отреагировали на данное предложение, но оспаривать его не стали. Оппоненты главы Министерства финансов хотели бы разрешения, чтобы ведомства самостоятельно определяли приоритетный характер доходов.

Глава Минфина также объяснил необходимость сокращения тем, что растет разрыв между доходами и расходами бюджета.

Ранее Антон Силуанов на заседании комитета по бюджету в Госдуме сообщил о том, что в России начала замедляться инфляция.