Military Watch: военная техника Запада приводит к гибели бойцов ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военная техника Франции пополнила перечень не очень хорошего вооружения Запада, приведшего к гибели солдат ВСУ во время наступления. Об этом пишет американский портал Military Watch Magazine.

"Украинские офицеры жалуются на ограниченные возможности поставляемой из Франции бронетехники на поле боя в конфликте. Броня колесного танка AMX-10RC недостаточно эффективна для боевых операций на передовой, она и приводит к ненужной гибели экипажей", - сообщает издание.

Также, обозреватели со ссылкой на слова одного из бойцов, говорят о том, что это уже не первый такой случай. Некоторые виды вооружения из Германии и Италии военные Украины признали не только некачественными, но и представляющими опасность.

К слову, пленный военный украинского нацподразделения "Кракен" Андрей Приходько заявил о том, что бойцы ВСУ боятся ездить на западной технике, среди которой и танки Leopard.