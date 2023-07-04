Путин: против России ведется гибридная война Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин 4 июля 2023 года выступил на саммите ШОС в формате видеоконференции.

В ходе своего выступления глава государства отметил, что против России ведется гибридная война. При этом Россия уверенно противостоит и будет далее противостоять внешнему давлению.

"Долгое время у наших границ внешними силами реализовался проект создания из Украины "АнтиРоссией". Ее накачивали оружием восемь лет, потакали в насаждении неонацистской идеологии. Все это - чтобы поставить под удар безопасность России, сейчас против нас ведется по сути гибридная война. Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению", - заявил Путин.

Также на саммите Путин заявил, что Шанхайская организация сотрудничества привержена построению справедливого и многополярного порядка. Проект Нью-Делийской декларации организации поддерживает и Россия.