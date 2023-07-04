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НовостиПроисшествия4 июля 2023 9:06

Москалькова попросила обеспечить безопасность избитой журналистки Милашиной

Омбудсмен обратилась в СК и прокуратуру республики
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Москалькова попросила обеспечить безопасность избитой журналистки Милашиной

Москалькова попросила обеспечить безопасность избитой журналистки Милашиной

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет (СК) Чечни и прокуратуру республики для прояснения ситуации с избиением журналистки Елены Милашиной, а также адвоката Александра Немова в Грозном.

«Я получила информацию о том, что Милашина была избита в аэропорту. Она прибыла на суд по делу Заремы Мусаевой, и неизвестные люди напали на нее и адвоката. Как я получила информацию в обращении, ей были сломаны пальцы», - приводит РИА Новости заявление омбудсмена.

Москалькова сообщила, что попросила уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева обеспечить безопасность избитой журналистке.

Ранее Ксения Собчак заявила, что в Чечне были избиты адвокат Немова и корреспондент «Новой газеты» Милашина, которые прибыли в Грозный на оглашение приговора по делу Заремы Мусаевой.