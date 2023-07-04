Лукашенко уверен, что Белоруссия присоединится к ШОС «в ближайшее время» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что «в ближайшее время» республика присоединится к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Уверен, при поддержке всех стран-членов Беларусь в ближайшее время также присоединится в качестве полноправного участника к ШОС», - заявил белорусский лидер в ходе своего выступления на заседании Совета глав государств - членов организации.

Лукашенко также заявил, что сейчас «в условиях обострения проблем глобальной продовольственной безопасности» страны ШОС могут рассчитывать на Белоруссию как на одного из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Напомним, заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества проходит во вторник, 4 июля, в формате видеоконференции. Председательствует в организации Индия.