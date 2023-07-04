В Оренбуржье нетрезвый водитель без прав сбил пешехода насмерть

Пострадавший скончался до приезда скорой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В бузулукском районе на улице Комсомольская в поселке Колтубановский произошло смертельное ДТП. Пьяный 20-летний водитель машины «Лифан» сбил пешехода. Об этом пишет сетевое издание 56orb.ru со ссылкой на данные УМВД региона.

Юноша на большой скорости ехал по Комсомольской улице в сторону улицы Гайдара и наехал на 35-летнего жителя, который находился на проезжей части. Удар был такой силы, что пешеход получил тяжелые травмы тела. Он скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Правоохранители сообщили: кроме того, что водитель в момент аварии был в пьяном виде, он также не имеет прав на вождение автомобиля.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Молодому человеку теперь грозит лишение свободы.