«Жить будет долго»: друг Николая Дроздова рассказал о самочувствии телеведущего

Певец Дунаев: телеведущий Николай Дроздов восстанавливается после перелома ребер Фото: Борис КУДРЯВОВ

Друг Николая Дроздова, певец и композитор Дмитрий Дунаев рассказал о самочувствии ведущего программы «В мире животных» после перелома ребер. По словам Дунаева, телеведущий испытывает некоторые трудности с дыханием и зрением, но в целом постепенно идет на поправку.

«С Николаем Николаевичем все прекрасно, он находится на даче. Определенные сложности с восстановлением здоровья есть - все-таки 86 лет», - цитирует Дунаева ТАСС.

Певец добавил, что после перелома ребер у Дроздова есть некоторые сложности с дыханием и зрением. Однако Дунаев подчеркнул, что в целом не стоит волноваться за здоровье телеведущего.

«Все будет хорошо, жить будет долго», - отметил певец.

Сайт KP.RU ранее писал, что Дроздов попал в больницу с переломом ребер. Этот факт несколько недель его близкие предпочитали скрывать. Однако в итоге правда о госпитализации телеведущего все-таки выплыла наружу. Тогда сосед Дроздова, художник Константин Мирошник рассказал, что Дроздов поскользнулся на льду, когда выходил из автомобиля буквально в двух метрах от дома.