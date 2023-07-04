Путин поручил максимально задействовать паромные переправы у Крымского моста Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил максимально задейтсвовать паромные переправы у Крымского моста. Об этом глава государства объявил на совещании с членами правительства во вторник, 4 июля.

Как стало известно, паромные переправы должны помочь разрешить ситуацию с пробками на Крымском мосту.

По словам главы Министерства транспорта РФ Виталия Савельева, по паромной переправе будет перевозиться до тысячи автомобилей в день. Планируется задействовать шесть паромов, которые будут обходить Крымский мост.

"По паромной переправе, минуя Крымский мост, будет перевозиться до тысячи автомобилей в день, задействовано шесть паромов", - отметил Савельев.

Напомним, перед Крымским мостом образовавшаяся со стороны Краснодарского края пробка 3 июля выросла до 13 километров. Ожидающим очереди водителям и пассажирам помогали волонтеры и сотрудники местной администрации.