Успенская заговорила о личном счастье: "Охмурить мужчину очень легко" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певица Любовь Успенская и ее дочь Татьяна Плаксина собираются на море. Артистки говорят, что пара недель отдыха им просто необходима.

Куда именно отправятся мать и дочь, они не раскрывают, чтобы избежать излишнего внимания поклонников. Любовь Успенская планирует проводить время исключительно с друзьями, а курортные романы оставляет для дочери.

- Пусть лучше Танечка развлекается. Я уже так нахавалась этих курортных романов, и не только: и замужеств, и случайных связей, поэтому я, честно говоря, хочу отдыхать от этого, - говорит Успенская сайту MK.ru.

Для себя она решила, что мужчины занимают слишком много времени, а она пока сосредоточена на работе. Если же есть отношения, то на них уходит слишком много сил.

Если же артистка захочет, то, уверена она, найти подходящую кандидатуру ей не составит труда.

-Охмурить мужчину очень легко. Надо сначала дать себя полюбить, потом показать ему, что ты его любишь, а потом - держать в сомнениях. Нет, ты не делаешь ничего плохого, но пусть он чувствует, что ты сегодня-завтра его бросишь, - дает универсальный совет исполнительница.

Сама она готова знакомиться только с теми мужчинами, которые не знакомы с ее творчеством. Иначе не ясно, ради чего проявляют к ней интерес.